O Benfica já fechou o calendário da pré-temporada. O Marselha será o último adversário das «águias» na preparação da nova época, em jogo marcado para dia 25 de julho, no Estádio da Luz, com hora a designar.

Antes, a formação encarnada defronta Sporting da Covilhã (quarta-feira), Farense (sábado) e Belenenses (terça-feira, 13) no Benfica Campus, e Gent (16), Boavista (18) e Lille (22) no Torneio do Algarve, disputado no Estádio do Algarve.

O primeiro jogo da pré-temporada do Benfica acabou em derrota, frente à equipa B, por 1-0.