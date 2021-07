O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) informou que suspendeu o castigo da interdição do Estádio de Alvalade por um jogo, aplicado ao Sporting por causa da falta de habilitações de Ruben Amorim como treinador.

«Em face dos fundamentos expostos, delibera o Colégio Arbitral, por unanimidade, julgar parcialmente procedente a providência cautelar requerida e, em consequência: a) Decretar a medida cautelar de suspensão da sanção disciplinar de interdição do recinto desportivo por um jogo, aplicada à Requerentre no Acórdão do Conselho de Disciplina – Secção Profissional – da Requerida de 31 de maio de 2021, no Processo disciplinar n.º 87-2019/2020. b) Não decretar a medida cautelar de suspensão da sanção disciplinar de multa igualmente aplicada à Requerente no mesmo Acórdão do Conselho de Disciplinar de 31 de maio de 2021», pode ler-se, na nota do TAD.

Em junho, recorde-se, a Federação Portuguesa de Futebol castigou o Sporting com um jogo à porta fechada, além de uma multa de 9.563 euros, por causa das habilitações de Amorim.

Em causa, estavam infrações que vão ao encontro do artigo 82 do Regulamento de Competições da Liga, sobre as habilitações de treinadores, nomeadamente a questão do grau IV do treinador principal, Ruben Amorim, bem como ao artigo 118 do Regulamento Disciplinar da Liga, sobre inobservância qualificada de outros deveres.

Na altura, o Sporting informou logo que ia recorrer da decisão, que foi agora suspensa pelo TAD.