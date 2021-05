O Sporting foi recebido esta tarde no Estádio de Alvalade, para o jogo com o Nacional (siga aqui o ao minuto do encontro), num clima de euforia total.

Centenas e centenas de adeptos juntaram-se nas imediações do recinto sportinguista para apoiarem a equipa de Ruben Amorim, e aquando a chegada do autocarro verde e branco o entusiasmo ainda subiu mais de tom, com muitos cânticos e várias tochas acesas.

O entusiasmo foi tanto, de resto, que um pequeno grupo de adeptos tentou invadir a garagem de Alvalade para estar mais perto dos jogadores, mas a rápida intervenção da polícia resolveu prontamente a situação.