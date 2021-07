O projeto «Cidade Sporting» avança a passos largos. Nas redes sociais, o emblema leonino mostrou mais uma novidade: uma pista de atletismo junto ao Estádio José Alvalade.

O plano, elaborado pelo clube com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, do Gabinete de Arte Urbana e da Junta de Freguesia do Lumiar, pretende unir o Estádio José de Alvalade ao Pavilhão João Rocha através de «uma nova artéria e de novos espaços para a prática desportiva».

Fora este novo elemento decorativo, o Sporting já instalou um novo relvado e está a renovar as bancadas de Alvalade com cadeiras verdes para pintar o cenário da cor do clube.

A «Cidade Sporting» vai ter ainda um campo de basquetebol e um skate park.