O Sporting batizou esta sexta-feira a porta número 5 do Estádio de Alvalade com o nome Cinco Violinos, naquele que é mais um passo nos melhoramentos do recinto e desportivo, um dia depois de já ter apresentado a porta Yazalde.

A porta 5 passa, assim, a homenagear o quinteto constituído por Jesus Correia, Vasques, Peyroteo, Travassos e Albano, o ataque mais goleador da história do clube que marcou a década de quarenta do século passado.

Desta forma fica concluído o processo de renomeação das sete portas do Estádio de Alvalade, aprovado pelos sócios, com os Cinco Violinos a juntarem-se às portas Yazalde, Francisco Stromp, Hilário, Manuel Fernandes, Jordão e Damas.