Os adeptos estão de volta ao Estádio do Dragão mas depararam-se com um cenário pouco habitual no recinto do FC Porto: longas filas de espera para entrar no estádio, devido às novas condições de acesso e permanência em espetáculos desportivos.



As portas do Dragão abriram a uma hora e meia do início do jogo com o Belenenses, agendado para as 18h00, e os portistas esgotaram os bilhetes, ou seja, são esperados cerca de 16 mil espectadores, número correspondente a 33% da lotação do estádio.



Para entrar no recinto, os adeptos terão de apresentar o bilhete de jogo, um documento de identificação com fotografia e um dos seguintes: Certificado Digital COVID, teste rápido de antigénio certificado, teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo ou Certificado de Recuperação.



Para além disso, está a ser realizado controlo de temperatura a todos os espectadores.