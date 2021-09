Foi um verdadeiro ‘mar azul’ que se despediu do FC Porto esta tarde, antes da viagem da comitiva azul e branca para Madrid.

O plantel de Sérgio Conceição joga esta quarta-feira o primeiro jogo na fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao Atlético de Madrid, e vai para o Wanda Metropolitano com uma injeção de confiança.

Dezenas de adeptos juntaram-se no exterior do Dragão para se despedirem da equipa portista, com vários cânticos e artefactos pirotécnicos a darem mais ênfase à festa.

Ora veja: