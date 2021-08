O FC Porto vai colocar à venda nesta quinta-feira os bilhetes para o jogo da quarta jornada da Liga frente ao Arouca, marcado para sábado, dia 28.

Os «dragões» anunciaram que, tal como aconteceu na primeira jornada frente ao Belenenses, a venda de bilhetes vai obedecer a critérios de prioridade, sendo a lotação máxima autorizada ainda de 33 por cento.

Na quinta-feira, data do início da venda dos ingressos, a bilheteira estará aberta exclusivamente a sócios detentores de Lugar Anual no Estádio do Dragão desde a época 2010/11 até 2019/20. Na sexta-feira, a venda será igualmente para sócios com Lugar Anual, mas entre as épocas 2015/16 e 2019/20.

Caso não tenha sido esgotada a lotação máxima permitida, no sábado a venda será alargada a todos os sócios com Lugar Anual na época 2019/20, no domingo a todos os restantes associados do FC Porto e na segunda-feira, dia 23, ao público em geral.

Os preços variam entre os 15 e os 35 euros e os adeptos que marcarem presença no Estádio do Dragão terão de apresentar certificado digital covid válido, teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo, teste antigénio certificado com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo ou um certificado de recuperação até 180 dias. A temperatura corporal será medida à entrada do estádio, sendo obrigatório o uso permanente de máscara de proteção e o respeito pelo distanciamento físico.