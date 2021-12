O Estádio do Dragão registou nesta quarta-feira, no FC Porto-Rio Ave, a pior assistência de sempre. Excluindo, claro, o período no qual os jogos tiveram de ser realizados sem público.

Num jogo que já nada contava para as aspirações da equipa de Sérgio Conceição na Taça da Liga, estiveram no recinto azul e branco apenas 4.433 espectadores.

A anterior pior assistência em mais de 18 anos de Estádio do Dragão havia sido registada a 2 de março de 2016, na 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal diante do Gil Vicente. O triunfo folgado dos azuis e brancos por 3-0 no primeiro jogo tirou motivos de interesse a um jogo que, apesar de tudo, valia uma presença no Jamor: apenas 4.863 pessoas testemunhara in loco a vitória do FC Porto por 2-0.

Desta vez, o cenário era outro, já que o FC Porto chegou a este jogo já sem hipóteses de seguir para a final-four da Taça da Liga.