A Câmara de Leiria criou um centro de acolhimento temporário para refugiados ucranianos no Estádio Municipal.

Duas dezenas de camarotes do Dr. Magalhães Pessoa foram convertidos em quartos, com um total de 54 camas, mas o município afirma que existe a possibilidade de alargar este número, «em função da dimensão as famílias» que cheguem a Leiria.

Esta segunda-feira, foram acolhidos cinco ucranianos, entre os quais dois adultos, um adolescente e duas crianças. O município informou que estão a caminho mais 13 pessoas.

A primeira família a chegar ao Dr. Magalhães Pessoa veio de «uma localidade dos arredores de Kiev», composta por Hanna e pelo filho Vyacheslav, que abandonaram a Ucrânia logo após a invasão russa e agradeceram o apoio que receberam em Leiria.

Veja na galeria associada como estão os camarotes do estádio.