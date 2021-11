O presidente do Marítimo disse acreditar que a Liga vai autorizar a equipa insular a regressar ao estádio dos Barreiros já no próximo domingo, dia em que defronta o Paços de Ferreira para a 12.ª jornada da Liga.

«A solução mais rápida para podermos jogar com o Paços de Ferreira foi a compra de tapetes que chegaram hoje e já estão a ser instalados no relvado. Se tudo ficar concluído amanhã [terça-feira] como nós prevemos, penso que a Liga vai autorizar que o Marítimo jogue no seu estádio já no próximo domingo», referiu à Lusa o recém-eleito presidente Rui Fontes.

«Se fosse para continuar a plantar relva e aguardar que esta crescesse ia ser um processo muito mais moroso e, com certeza, que não poderíamos jogar contra o Paços de Ferreira», acrescentou.

Para isso, foram adquiridos cerca de 300 metros quadrados de relva, que chegou à Ilha da Madeira no contentor frigorífico para que fosse posível chegar nas melhores condições.

O último jogo que o Marítimo realizou no seu próprio estádio foi na segunda jornada, quando recebeu o FC Porto. Desde então, tem jogado no terreno do vizinho Nacional.