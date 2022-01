Luz, Antas, Alvalade, Bessa, De Meer, Delle Alpi ou Maine Road. Nomes que entraram na história do futebol. Nomes de estádios imponentes, uns já demolidos, outros renovados outros que deram nome aos sucessores e uns até são, agora, apartamentos. A história da modalidade fez-se neles.

Em Portugal, o Euro 2004 trouxe uma nova gama de recintos, como se pode ver pelo Bessa e pelo D. Afonso Henriques, se olharmos para lá dos três grandes. Mas lá fora, parece incrível como o Ajax jogava num estádio que nada tem a ver com a moderníssima (apesar de já ter 25 anos) Arena de Amesterdão.

O Maine Road, casa do Manchester City, passou por várias renovações até ser demolido. Foi casa do Manchester United também, no pós-guerra, numa altura em que se reconstruía Old Trafford. Chegou a ser um dos maiores estádios de Inglaterra e o recorde de assistência é mesmo do ManUtd: 83.260 pessoas assistiram ao duelo com o Arsenal.

O Mundial de 1990 levou, também, a uma reformulação dos recintos italianos. O mítico Delle Alpi surgiu nesse contexto. Sabia que foi o FC Porto que o inaugurou? Perdeu 4-3 perante um misto de jogadores da Juventus e Torino.

Percorra a galeria associada e recorde estes fantásticos estádios.