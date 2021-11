Já imaginou assistir a um jogo num estádio de futebol quem tem a forma de um crocodilo? Para isso, terá de deslocar-se à Turquia. Quem ver um relvado no topo de um centro comercial? Viaje até à Sérvia.



Nesta galeria dos estádios mais incríveis do mundo temos ainda uma linha de comboio que atravessa o recinto do TJ Tatran Čierny Balog ou o relvado que está localizado numa ilha que é património mundial da UNESCO.



Neste exercício do Maisfutebol, tal como acontece em todos os jornais que apresentam listas do género, não podia faltar o Estádio Municipal de Braga, com a sua arquitetura única.



Veja os estádios mais incríveis do mundo na galeria associada a este artigo.