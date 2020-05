O Moreirense solicitou, na quinta-feira, através da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), um pedido de vistoria ao Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, com a intenção de receber os jogos que restam da I Liga 2019/2020 no seu estádio.

Fonte oficial do clube confirmou, ao Maisfutebol, que o pedido dos minhotos surgiu na sequência da aprovação, na quarta-feira, por parte da Direção-Geral da Saúde (DGS), de estádios de nível igual e inferior ao do Moreirense, que é de nível 2, entre os primeiros nove recintos aprovados.

O Estádio João Cardoso, do Tondela, de nível 2, foi um dos primeiros a ser aprovado. A lista incluiu também o Portimão Estádio, de nível 3, considerado inferior ao palco dos cónegos. Já na quinta e na sexta-feira, respetivamente, foram aceites mais dois estádios de nível 3, o Capital do Móvel (Paços de Ferreira) e o Estádio do CD Aves.

O Moreirense apresentou o plano de contingência para treinos e jogos no âmbito da retoma do campeonato. Era um dos sete clubes que tinha vistoria agendada na passada quinta-feira, 13 de maio, mas abdicou de fazer a mesma no imediato, uma vez que tinha margem e tranquilidade com a segurança do acordo, como alternativa de casa emprestada, para jogar no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. Porém, a aprovação de estádios de nível inferior ao do Comendador Joaquim de Almeida Freitas motivou o pedido de nova vistoria.

Os responsáveis do clube esperam uma avaliação das autoridades sanitárias para tentar jogar em Moreira de Cónegos, mas a mesma fonte adiantou que ainda não há uma resposta ao solicitado. Como visitado, os minhotos têm mais cinco jogos até ao final do campeonato.