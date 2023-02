Os estádios do Dragão e do Bessa não são sujeitos a cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), esclareceu esta quinta-feira fonte da Câmara do Porto à Lusa.

Fonte da autarquia explicou que a isenção se deve ao estatuto de utilidade pública dos clubes proprietários.

Também esta quinta-feira, fonte da Câmara de Lisboa esclareceu à Lusa que os estádios da Luz (Benfica), de Alvalade (Sporting), Restelo (Belenenses) e Pina Manique (Casa Pia) estão também isentos, pela mesma razão, com o recinto dos encarnados a beneficiar também por ser um prédio classificado.

Na quarta-feira, refira-se, a Liga mostrou-se preocupada com a possibilidade de começar a ser cobrado IMI aos recintos desportivos.