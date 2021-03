A Liga fez uma nova vistoria aos relvados dos clubes da Liga e da II Liga, tendo mantido quatro campos interiditados a treinos: são eles os do Marítimo, Jamor, Tondela e Boavista. Para além disso, os relvados principais do Santa Clara e do Nacional apenas podem ter um treino semanal.

De resto, e na II Liga, o Cova da Piedade tem o relvado também interditado a treinos, enquanto o Leixões tem o relvado principal do Estádio do Mar autorizado a realizar-se apenas um treino.

Liga:

Marítimo – interditado a treinos até ao próximo jogo oficial;

Estádio Jamor – reavaliação feita quinta-feira, mantém-se interdição a treinos;

Tondela – Interditado a treinos até ao próximo jogo oficial;

Boavista – Interditado a treinos até ao próximo jogo oficial;

Santa Clara – Recomendado a realizar apenas 1 treino semanal;

Nacional – Recomendado a realizar apenas 1 treino semanal;



II Liga:

Cova da Piedade – interditado a treinos até ao próximo jogo oficial;

Leixões SC - Recomendado a realizar apenas 1 treino semanal.