O primeiro nevão do ano em Portugal pintou de branco vários estádios e campos de futebol no país, sobretudo na província de Trás-os-Montes, desde a noite de terça-feira.

Na região do Barroso, nomeadamente em Montalegre, distrito de Vila Real, o clube da Liga 3 viu o relvado do Estádio Dr. Diogo Vaz Pereira ficar completamente coberto de branco. No mesmo concelho, mas em Vilar de Perdizes, o campo da equipa do Campeonato de Portugal também não escapou à neve.

Mas houve outros recintos, de clubes de várias divisões - incluindo as distritais - em que se verificou o mesmo cenário.

Também no distrito de Vila Real, o estádio da Juventude de Pedras Salgadas foi atingido pela neve e os atletas da equipa que compete no Campeonato de Portugal tiveram uma manhã diferente no treino, tendo aproveitado para brincar com a neve.

No distrito de Bragança, o GD Bragança “acordou” igualmente com o relvado do estádio pintado de branco.

Mais abaixo no mapa, no distrito da Guarda, o mesmo aconteceu no estádio da AD Manteigas e no campo do SC Vilar Formoso.

As fotografias foram partilhadas pelos clubes, através das redes sociais. Veja, na galeria associada, como a neve pintou os estádios portugueses de branco.