Algumas semanas depois de um primeiro debate que conseguiu envergonhar grande parte da população norte-americana, tendo em conta o tom e o comportamento dos dois homens que vão disputar a presidência mais importante do mundo, a dos EUA, Donald Trump e Joe Biden conseguiram, pelo menos, ser civilizados no último debate, que decorreu na passada madrugada.

O relógio marcava as 02h de Portugal da madrugada desta sexta-feira (21:00 em Nashville, Tennessee) da madrugada desta sexta-feira. Donald Trump e Joe Biden entravam para o segundo e último debate, que decorreu na Universidade Belmont, tendo em vista as eleições presidenciais norte-americanas, marcadas para 3 de novembro.

Depois do referido primeiro confronto no estado do Ohio, marcado por várias interrupções mútuas, este debate teve novas regras, a começar no silenciar dos microfones nas declarações iniciais de cada tema.

Recorde-se que era suposto ter havido um outro debate, que estava marcado para 15 de outubro, mas acabou cancelado depois de Donald Trump ter sido diagnosticado com o novo coronavírus. Ainda se colocou a hipótese de um debate virtual, que foi rejeitada pelo presidente.

