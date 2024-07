Gregg Berhalter já não é selecionador norte-americano de futebol, anunciou a federação daquele país esta quarta-feira.

«A Federação de Futebol dos Estados Unidos informou hoje [quarta-feira] que Gregg Berhalter foi dispensado das suas funções como treinador principal da seleção masculina dos EUA, com efeito imediato», lê-se, no comunicado.

A decisão surge depois de os Estados Unidos terem sido eliminados da Copa América na fase de grupos, eles que eram os anfitriões do torneio.

No cargo desde o final de 2018 – com uma interrupção de seis meses após o Mundial 2022 – Gregg Berhalter somou 44 vitórias, 17 empates e 13 derrotas ao serviço da seleção norte-americana. Conquistou uma Gold Cup e duas Ligas das Nações da CONCACAF, além da presença no Mundial 2022.