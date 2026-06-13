Há sensivelmente um ano, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, perguntava ao seu homólogo na FIFA, Gianni Infantino, quais eram as hipóteses de a nação que lidera poder ganhar o Mundial 2026.

A confiança de Trump cresceu com a goleada dos Estados Unidos ao Paraguai (4-1), na estreia na competição, ao ponto de o presidente norte-americano já apontar... à final!

Após o encontro da última madrugada, Andrew Giuliani, diretor executivo nomeado pela Casa Branca para acompanhar o Mundial, colocou Donald Trump em contacto o selecionador, Mauricio Pochettino, e os elogios sucederam-se.

«Você é um tipo fantástico, um grande treinador, e também sei o quão bons são os jogadores. Acho que têm fortes possibilidades de chegar à final. Só vos quero desejar muita sorte», referiu o presidente dos Estados Unidos.

«Muito obrigado pelo seu apoio, senhor presidente. Vamos fazer tudo para o deixar orgulhoso, bem como a todos os norte-americanos», respondeu Pochettino.

A goleada ao Paraguai deixa os Estados Unidos na liderança do Grupo D, com três pontos. A jornada inaugural da série só ficará concluída na madrugada de domingo (05h00) com o Austrália-Turquia.