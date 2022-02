Andy Polo, jogador dos Portland Timbers, foi suspenso pela MLS [liga norte-americana de futebol] depois de ter sido acusado de violência doméstica.

Genessis Alarcón, antiga namorada do extremo de 27 anos, denunciou maus tratos físicos e psicológicos num programa de televisão.

«A Major League Soccer suspendeu o jogador dos Portland Timbers Andy Polo depois das acusações de violência doméstica. Com efeitos imediatos, o senhor Polo está proibido de envolver-se em todas as atividades da equipa, e até se conhecerem os resultados da investigação da MLS», lê-se, no site oficial do organismo.

Andy Polo, internacional peruano 37 vezes, está nos Portland Timbers de 2018, ele que começou a carreira no Universitario, do Peru.