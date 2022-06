Um tiroteio num centro hospitalar em Tulsa, no estado norte-americano de Oklahoma, fez esta quinta-feira «vários feridos» e pelo menos quatro mortos, além do atirador, que foi abatido pela polícia.

Sabe-se também que uma das vítimas morreu enquanto tentava fugir do local para conseguir ajuda médica. O capitão da polícia Richard Meulenberg disse que o ambiente do complexo hospitalar mostrava uma «cena catastrófica».

Numa publicação no Facebook, as autoridades revelaram que o homem estava armado com uma espingarda e um pistola quando entrou no centro hospitalar e começou a disparar indiscriminadamente. O atirador teria entre os 35 e os 40 anos.

