Fredy Montero, avançado colombiano que teve duas passagens pelo Sporting, está em grande na Liga profissional norte-americana (MLS).

Neste domingo à noite, o jogador dos Seattle Sounders assinou um bis na goleada por 6-2 na visita ao reduto dos Portland Timbers.

Montero fez o 1-0 com uma emenda à boca da baliza e faturou também o 2-0 com um remate colocado de fora da área que merece ser visto.

Aos 34 anos, o internacional colombiano atravessa uma boa fase, tendo marcado quatro golos nos últimos quatro jogos. Com 19 jogos realizados na MLS, os Seattle Sounders estão no segundo lugar do Grupo Oeste com 36 pontos, menos um do que o líder Sporting KC.

Fredy Montero jogou no Sporting entre 2013/14 e janeiro de 2016, tendo regressado a Alvalade em 2017/18 para uma época e meia nos verde e brancos. Ao todo, marcou 46 golos em 131 jogos pelos leões.