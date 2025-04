Um helicóptero caiu esta quinta-feira no rio Hudson, em Nova Iorque, fazendo seis vítimas mortais, três delas, crianças.

Veio depois a saber-se que as vítimas são uma família espanhola que estava a fazer turismo e que faleceram juntamente com o piloto do helicóptero.

Segundo a CNN Internacional, a aeronave terá sobrevoado a zona de Manhattan cerca de 15 minutos antes de se dar o acidente, tendo por base os dados do site especializado FlightRadar24.

Quando se deu a queda do helicóptero a visibilidade era considerada boa.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) confirmou que está a investigar as causas do acidente, cabendo ao Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) liderar o processo de averiguação.