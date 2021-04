O edifício do Capitólio em Washington (Estados Unidos) foi encerrado nesta sexta-feira devido a uma «ameaça de segurança», depois de um veículo ter avançado contra a barreira de segurança e ter atropelado dois polícias, que ficaram feridos.

De acordo com a CNN, como pode ler no site da TVI24, o condutor saiu do automóvel, após o duplo atropelamento, empunhando uma faca. Pelo menos um polícia foi esfaqueado.

A polícia reagiu com tiros e o suspeito, segundo avança a CNBC, acabou por morrer, depois de ter sido detido e transportado para o hospital.