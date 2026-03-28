A Bélgica deslocou-se até aos Estados Unidos e goleou por 5-2, num jogo em que Debast foi titular, Lukebakio suplente utilizado, e ambos estiveram em destaque com três dos cinco golos belgas.

O primeiro tempo ficou marcado por algum equilíbrio no que toca às oportunidades de golo e certo é que foi a equipa da casa que se adiantou no marcador, graças ao remate certeiro de McKennie. Só que do outro lado surgiu a inspiração do central do Sporting, que teve tempo e espaço para almejar a baliza norte-americana e, de fora da área, assinou um golaço.

Este empate a um golo manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo arrancou com dois golos para o conjunto belga. Onana atirou para o fundo da baliza aos 53 minutos e seis minutos depois houve golo de Charles de Ketelaerte. Da marca dos onze metros, o médio da Atalanta não tremeu e finalizou para o fundo da baliza.

Ora, aos 62 minutos houve revolução na Bélgica, com a entrada de Lukebakio e um autêntico terror para a defesa dos Estados Unidos. No um para um com o defesa, o avançado do Benfica fletiu para dentro e atirou em arco para o 4-1, sem qualquer hipótese para o guarda-redes.

Melhor só mesmo o quinto e último golo da Bélgica, também apontado por Lukebakio, que beneficiou de um corte algo infeliz da defensiva norte-americana e atirou para o 5-1. Nota ainda para o golo de Agyemang aos 87 minutos, com o resultado a fixar-se nuns expressivos 5-2.