Cristiano Ronaldo vai se recebido esta terça-feira por Donald Trump, na Casa Branca, integrado numa comitiva da Arábia Saudita, que inclui também o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

Ora a presença de Ronaldo significa que se torna o nono português a ser recebido oficialmente na Casa Branca, e apenas o terceiro desportista português.

O primeiro foi Costa Gomes, em setembro de 1974, pouco dias depois de ser empossado pela Junta de Salvação Nacional como Presidente da República. Foi recebido por Gerald Ford, numa audiência a que assistiu também Mário Soares, ele que seria recebido em 1987 por George Bush pai, que na altura era vice-presidente de Ronald Reagan.

Antes da audiência a Mário Soares, passaram pela Casa Branca mais três portugueses.

Em 1983, o Presidente da República Ramalho Eanes foi recebido por Ronald Reagan e discursou no Relvado Sul da Casa Branca. Um ano depois, a 18 de outubro de 1984, Carlos Lopes e João Rocha, presidente do Sporting, foram recebidos também por Ronald Reagan pouco depois de Carlos Lopes vencer a medalha de ouro da maratona, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, quando já tinha 37 anos.

Seguiu-se Cavaco Silva, ele que foi recebido duas vezes na Casa Branca. A primeira em 1988, enquanto Primeiro-Ministro, num encontro com George Bush pai, e a segunda em 2011, por Barack Obama, já como Presidente da República.

Já em 2018, Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se com Donald Trump na Casa Branca, tendo estado os dois num encontro a sós, na Sala Oval

O último português recebido por um Presidente da República foi Neemias Queta, que foi homenageado por Donaldo Trump, em 2024, juntamente com a equipa dos Boston Celtics que tinha acabado de vencer o campeonato da NBA.