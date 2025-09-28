André Franco continua a mostrar-se num excelente momento de forma e somou a quarta assistência em cinco jogos pelo Chicago Fire, que recebeu e venceu o Columbus Crew por 2-0.

Num jogo importante para a presença no play-off da MLS, o médio português, que está cedido por empréstimo do FC Porto, ofereceu o golo a Hugo Cuypers, numa altura em que a formação de Chicago já vencia por 1-0, graças ao pontapé certeiro de Andrew Gutman.

Este resultado deixa o Chicago Fire na nona posição da Conferência Este, precisamente o último lugar que garante a presença no play-off, com 48 pontos somados até ao momento. Os NY Red Bulls têm menos cinco pontos e apenas dois jogos para ainda sonharem com a presença na próxima fase da competição.

Veja aqui a assistência de André Franco: