Leonardo Barroso é o mais recente reforço do Chicago Fire, deixando assim o Sporting ao fim de seis anos.

Em comunicado, a formação norte-americana confirmou a chegada do lateral de 19 anos, que assina um contrato válido até 2028, com mais um ano de opção. Nos leões desde 2018/19, Leonardo Barroso realizou um total de 30 jogos pela equipa B, onde fez três assistências, sendo que se chegou a estrear pela equipa principal num particular de pré-época.

«Estamos muito felizes por receber Leonardo Barroso no Chicago Fire. O jogador chega de um ambiente de elite como é o Sporting, em que trabalhou de perto com Filipe Celikkaya, que recentemente assumiu o papel de treinador adjunto na nossa equipa principal. Estamos confiantes de que o Leandro vai ter um impacto imediato na nossa equipa», pode ler-se.