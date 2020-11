À hora em que Joe Biden era anunciado pelos principais canais de televisão e agências noticiosas como novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump estava a... jogar golfe.

O momento foi captado pelas objetivas da agência Associated Press e retrata a forma bucólica como o ainda presidente em exercício aguarda junto do seu staff pelos resultados das eleições, muito contestados por si.

Empresário do ramo da hotelaria e do imobiliário, Trump joga a sua modalidade preferida num dos campos que tem com o seu nome. Refira-se que há mais de uma dezena de campos designados de Trump National Golf Course nos Estados Unidos e meia dezena fora do país.