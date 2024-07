Vários tiros foram disparados este sábado no comício de Donald Trump, em Butler, na Pensilvânia.

O candidato presidencial terá sido atingido e foi escoltado para o seu veículo pelos seguranças e retirado do local, com o rosto com sangue.

Nas imagens não é possível ver se o candidato é atingido ou se o ferimento resulta da intervenção dos agentes de segurança.

Trump caiu no chão enquanto fazia um discurso e foi rapidamente cercado pelos seguranças, tendo permanecido no chão por um minuto, antes de se levantar, erguido o punho no ar e gritado para o público, deixando o palco.

