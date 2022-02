O Canadá triunfou em El Salvador por 2-0, numa partida da 11.ª jornada da fase de qualificação da CONCACAF, e está a dois pontos de garantir a presença no Mundial 2022.



Com o «portista» Eustáquio em campo até ao minuto 80, os canadianos marcaram os dois golos na segunda parte. Atiba Hutchinson, aos 66 minutos, e Jonathan David, aos 90+3, selaram a sexta vitória consecutiva da seleção de John Herdman.

À procura de jogar o segundo Mundial da sua história e invicto nesta fase de qualificação, o Canadá precisa de dois pontos nas três últimas jornadas para confirmar o apuramento.

Por sua vez, os Estados Unidos bateram sem grandes dificuldades as Honduras por 3-0 com golos de McKennie (8m), Walker Zimmerman (37m) e Christian Pulisic (67m).

O lateral direito Reggie Cannon, jogador do Boavista, jogou os 90 minutos na seleção dos Estados Unidos, enquanto, nas Honduras, Bryan Rochez, do Nacional, entrou ao intervalo, e Jonathan Toro, da Académica, não saiu do banco.

No mítico Azteca, o México também venceu, por 1-0, na receção ao Panamá, graças a um golo de penáti do ex-Benfica Raúl Jiménez.

Os Estados Unidos e o México somam agora mais quatro pontos do que os panamianos, que seguem no quarto lugar, de acesso a um play-off internacional.

No outro jogo da ronda, a Costa Rica, quinta colocada, agora com 16 pontos, manteve-se na corrida, ao vencer por 1-0 na Jamaica, graças a um tento solitário de Joel Campbell, ex-jogador do Sporting, apontado aos 62 minutos.