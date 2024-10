Na noite de quinta-feira, o FBI anunciou que procura Ryan Wedding, antigo snowboarder olímpico pelo Canadá. A quem revelar o paradeiro deste antigo atleta receberá uma recompensa de 50 mil dólares (cerca de 46 mil euros).

Acusado de homicídio, Ryan Wedding é também suspeito de «liderar uma operação de tráfico de drogas», enviando «centenas de quilos de cocaína» desde a Colômbia, atravessando o México e o sul da Califórnia, em direção aos Estados Unidos e ao Canadá.

Numa investigação com 16 visados, apenas Wedding, Anselmo Garcia e Joel Cardenas continuam em paradeiro incerto.

Se detido, o antigo atleta olímpico – que participou nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 – será condenado à prisão perpétua.

The #FBI offers a reward of up to $50,000 for info leading to the apprehension, arrest & extradition of Ryan James Wedding, wanted for alleged involvement in a transnational drug trafficking operation & multiple murders in furtherance of these drug crimes: https://t.co/RFdFwKgSaf pic.twitter.com/YY6s8pmPqx