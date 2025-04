Kyren Lacy foi encontrado morto dentro do próprio carro, depois de uma perseguição policial que aconteceu este sábado, no Texas.

As autoridades receberam uma chamada de um familiar do jovem, de 24 anos, que terá disparado para o chão durante uma discussão em sua casa.

Lacy acabou por entrar em fuga após o sucedido. Quando a polícia chegou ao local do acidente, o atleta estava morto, após ter disparado contra a própria cabeça, de acordo com o relatório apresentado.

A promessa do futebol americano enfrentava um processo criminal, após ter sido acusado de um acidente viação fatal no Louisiana, que envolveu a morte de um homem de 78 anos. Kyren Lacy terá fugido do local após o atropelamento, sem ter prestado auxílio ou chamado as autoridades.