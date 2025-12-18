O ex-piloto NASCAR Greg Biffle e a sua família estão entre as sete vítimas mortais do despenhamento de um jato hoje num aeroporto no estado norte-americano da Carolina do Norte, segundo as autoridades.

No avião estaria ainda a mulher de Biffle, Cristina, e os filhos, Ryder e Emma. Os outros passageiros foram identificados como Dennis Dutton, o seu filho Jack, e Craig Wadsworth.

Biffle, de 55 anos, venceu mais de 50 corridas nas três divisões da NASCAR, o mais popular campeonato automobilístico norte-americano.

A NASCAR reagiu imediatamente à notícia, recordando Biffle como «mais do que um piloto campeão»: «A sua paixão pelas corridas, a sua integridade e o seu compromisso com os fãs e colegas concorrentes deixaram um legado duradouro no desporto.»

O Cessna C550 despenhou-se durante a aterragem no Aeroporto Regional de Statesville, cerca de 72 quilómetros a norte da cidade de Charlotte, informou a Administração Federal de Aviação (FAA).

Antes de explodir, o jato sobrevoou a baixa altitude um campo de golfe vizinho, Lakewood Golf Club, que foi atingido depois por destroços da explosão.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) e a FAA estão a investigar o acidente. O avião descolou do aeroporto pouco depois das 10h locais (15h de Lisboa), mas inverteu o rumo e tentava aterrar em Statesville na altura do despenhamento, de acordo com dados da aplicação FlightAware.com.

O plano de voo do avião para hoje previa um voo mais tarde de Sarasota, na Florida, para o Aeroporto Internacional de Treasure Cay, nas Bahamas, antes de regressar a Fort Lauderdale, na Florida, e depois a Statesville ao final da tarde.