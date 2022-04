A antiga guarda-redes dos Estados Unidos Hope Solo foi detida na última quinta-feira na Carolina do Norte, sob a acusação de condução perigosa, abuso infantil e resistência às autoridades.

Em comunicado citado pela CNN, o Departamento de Polícia de Winston-Salem informou ter detido a antiga internacional norte-americana no parque de estacionamento de uma zona comercial, quando esta se encontrava dentro do carro com os dois filhos gêmeos, de dois anos. Hope Solo foi, posteriormente, libertada.

O advogado da ex-jogadora, Rich Nichols, afirmou em comunicado que Hope «quer que todos saibam que os seus filhos são a sua vida, que foi libertada imediatamente e agora está em casa com a sua família, que a história é mais simples do que as acusações iniciais sugerem, e que ela espera a sua oportunidade para se defender dessas acusações».

De acordo com o The Guardian, o relatório policial refere que a antiga futebolista tem audiência marcada para 28 de junho.

Uma testemunha presente no local, disse que Hope Solo terá ficado debruçada sobre o volante durante mais de uma hora com o carro ligado e as duas crianças. Um dos agentes, ainda segundo o The Guardian, afirmou que sentiu o cheiro a álcool.

De referir que esta não é a primeira vez que Hope Solo é detida. Tal aconteceu também em 2014, por acusações de violência doméstica a dois familiares. A antiga jogadora defendeu a sua inocência e as acusações foram retiradas em 2018.