O final do jogo entre Inter Miami e Atlas ficou marcado por uma enorme confusão no relvado e que, além de jogadores e restantes membros das equipas técnicas, teve um protagonista... o guarda-costas de Lionel Messi.

Tudo começou após o segundo golo da equipa da casa, quando o internacional argentino festejou na cara de um adversário, enquanto abraçava o mais recente reforço do clube, Rodrigo de Paul.

Assista aqui ao momento:

O golo foi apontado já no período de compensação do segundo tempo e logo após o apito final do árbitro, a confusão instalou-se. Alguns jogadores do Atlas foram pedir satisfações a Messi, que acabou por ser protegido pelo próprio guarda-costas. Salta à vista um empurrão a um atleta do conjunto visitante, quando este esticou o braço para interagir com o argentino.

Veja aqui a confusão com Messi e o guarda-costas: