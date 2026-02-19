Rodrigo De Paul voltou a dar que falar. O internacional argentino, atualmente ao serviço do Inter Miami, afirmou que conquistar a MLS é mais difícil do que vencer a Liga dos Campeões, numa declaração que rapidamente incendiou as redes sociais.

Em declarações citadas pela edição mexicana do jornal Marca, o antigo jogador do Valencia, Udinese e do Atlético Madrid foi perentório, mas curiosamente, durante as passagens pelo Valencia, Udinese e Atlético Madrid, nunca venceu a prova milionária.

«Penso que é mais difícil ganhar a MLS do que a Champions. Parece loucura, mas o formato da MLS é realmente duro. É preciso jogar sempre na perfeição», afirmou.

De Paul sustentou a sua tese com o modelo competitivo da liga norte-americana. Ao contrário da maioria dos campeonatos europeus, que assentam numa fase regular contínua, a MLS inclui uma longa temporada regular seguida de «play-offs» de apuramento do campeão.

«Virão dizer que é exagero, mas já viram o formato? É duríssimo chegar até ao fim. És obrigado a jogar sempre na perfeição, caso contrário estás fora. Aqui é tudo a eliminar, as equipas favoritas desaparecem rapidamente», sublinhou.

Para De Paul, o facto de tudo poder ficar decidido em 90 minutos aumenta a pressão mental e física.

«Cada erro paga-se caro e tudo depende de um jogo. [...] A pressão é altíssima aqui. Na Europa não há formatos tão exigentes. Na Champions, tirando a final, é tudo a duas mãos e isso permite-te errar», concluiu.