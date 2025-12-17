O Inter Miami anunciou, esta quarta-feira, a renovação de Luis Suárez até dezembro de 2026.

Através das redes sociais e em comunicado, o campeão da MLS confirmou a permanência do internacional uruguaio até ao fim da próxima temporada. Com um total de 18 golos e 17 assistências em 50 jogos, Luis Suárez foi uma das peças fundamentais da equipa orientada por Mascherano, para a conquista inédita do campeonato norte-americano.

A partir para a terceira temporada ao serviço do Inter Miami, o avançado já é o segundo melhor marcador na história do clube, com 42 golos. Formado no Nacional (Uruguai), Suárez esteve quatro épocas e meia no Ajax, antes de ter rumado ao Liverpool.

Passou depois pelo Barcelona, onde conquistou cinco campeonatos e uma Liga dos Campeões em seis temporadas. Antes de se juntar a Messi nos Estados Unidos, esteve duas temporadas no Atlético Madrid, regressou ao Nacional e ainda passou pelo Grémio.