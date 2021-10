Vanessa Bryant, a viúva de Kobe Bryant, continua numa acesa batalha judicial com o condado de Los Angeles, depois de ter processado a polícia local por ter partilhado fotografias do incidente de helicóptero que, a 26 de janeiro de 2020, vitimou o marido e a filha Gigi de 13 anos, além de outras sete pessoas.

A viúva da antiga lenda da NBA alega danos emocionais e psicológicos, mas o condado de Los Angeles exige agora a realização de exames médicos psiquiátricos independentes para apurar se os distúrbios emocionais de Vanessa foram provocados pelas fotografias ou pelo próprio incidente.

A acusação de Vanessa Bryant alega que as fotografias tiradas ao acidente de janeiro de 2020, além da violação dos direitos civis e negligência, provocaram danos psicológicos. Mas a defesa do condado de Los Angeles exige exames médicos independentes que comprovem esses alegados danos foram provocados pela conduta da polícia que esteve no local.

«As lesões emocionais não foram provocadas por qualquer conduta dos acusados, mas sim pelo trágico acidente de helicóptero que resultou na morte dos entes queridos», diz um dos representantes da defesa do condado de Los Angeles. O condado considera ainda que os queixosos «não podem sofrer qualquer trauma provocados por fotografias do acidente que nunca viram e que nunca foram partilhadas publicamente».

A defesa do condado alega ainda que os queixosos pretendem apenas receber «dezenas de milhões de dólares para compensar as alegadas lesões emocionais», mas neste caso exigem a realização de exames que comprovem que essas lesões foram provocadas pelos factos apresentados.

Os advogados de Vanessa Bryant e dos restantes demandantes recusam realizar exames, considerando que a realização dos mesmos irá apenas acentuar os traumas das vítimas. «A queixa meramente reivindica danos por sofrimento emocional, não coloca a condição mental de uma das partes em controvérsia. Não é necessário um especialista, e certamente não é preciso um exame psiquiátrico involuntário de oito horas, para que um jurado avalie a natureza e o alcance da angústia emocional causada pela má conduta dos acusados», refere o comunicado dos advogados de Vanessa Bryant.