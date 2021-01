Lisandro López, antigo avançado do FC Porto, vao prosseguir a carreira na Major League Soccer, a liga-norte americana, ao serviço do Atlanta United.

Foi o clube norte-americano que anunciou esta segunda-feira a contratação do avançado argentino, de 37 anos, que chega a custo zero, depois de ter terminado o vínculo com o Racing Club.

«O Lisandro é um avançado veterano que vem reforçar o nosso ataque e estamos satisfeitos por poder contar com um jogador com a sua experiência e qualidade», destacou o vice-presidente do Atlanta United, Carlos Bocanegra.

Lisandro López, formado no Racing, reprsentou o FC Porto de 2005 a 2008, antes de ser vendido ao Lyon.