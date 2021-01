As contas de Donald Trump no Facebook e no Instagram foram suspensas por «tempo indeterminado», enquanto o Twitter ter tornado indisponível vários posts do ainda presidente dos Estados Unidos, face aos acontecimentos registados nas últimas 24 horas junto ao Capitólio em Washington.

Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, defende que «é demasiado grande o risco de Trump usar os serviços» da rede social, pelo que decidiu suspender as contas de Facebook e Instagram do presidente cessante «por tempo indeterminado, não menos de duas semanas, até que seja concluída a pacífica transição de poder» para a administração Biden, prevista para o próximo dia 20.

«Os chocantes eventos das últimas 24 horas demonstram claramente que o presidente Donald Trump tenciona utilizar o seu tempo restante no cargo para minar a transição pacífica e lícita de poder para o seu sucessor eleito, Joe Biden», começa por referir Zuckerberg, numa publicação no Facebook em que explica as medidas adoptadas.

O prolongamento da suspensão acontece na sequência de uma primeira suspensão das contas do presidente cessante no Facebook e Instagram, implementadas logo após o ataque ao Capitólio, protagonizados por apoiantes do presidente cessante.«A sua decisão de utilizar a sua plataforma para condenar em vez de condenar as ações dos seus apoiantes no edifício do Capitólio tem perturbado, justamente, pessoas nos EUA e em todo o mundo. Removemos estas declarações ontem porque julgámos que o seu efeito - e provavelmente a sua intenção -- seria provocar mais violência», prossegue o fundador do Facebook.

Além do Facebook e Instagram, o Twitter também tem tornado indisponíveis várias publicações de Donald Trump nas últimas 24 horas por considerar que violam as regras definidas pela empresa.