O Inter Miami venceu este sábado os New England Revolution por 4-1, em jogo da 32.ª jornada da MLS, e subiu ao terceiro lugar da Conferência Este. Lionel Messi foi a grande figura da partida, assinando três assistências.

Os primeiros minutos foram equilibrados, com os visitantes a criarem a melhor oportunidade inicial: Brandon Bye acertou na trave após um cruzamento preciso de Carles Gil.

O golo inaugural surgiu aos 32 minutos, quando Messi recebeu no corredor central, rodou sobre si próprio e isolou Allende, que rematou cruzado para o 1-0. Antes do intervalo, a equipa de Miami voltou a faturar e com nova assistência do astro argentino. Desta vez, foi Jordi Alba (45+3m) que colocou a bola no fundo das redes depois de Messi ter ultrapassado com relativa facilidade a defesa dos New England.

A formação visitante conseguiu reagir no segundo tempo por intermédio de Dor Turgeman (59m), que empatou com um excelente remate de fora da área. A resposta do Inter Miami foi, porém, imediata: Tadeo e Jordi Alba ampliaram a vantagem aos 60 e 63 minutos, respetivamente, com Messi a somar mais uma assistência.

O Inter Miami soma agora 59 pontos, mantém-se em zona de qualificação direta para os play-offs e tem ainda um jogo em atraso em relação ao Cincinnati, atual segundo classificado da Conferência Este.