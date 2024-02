Petar Musa manifestou-se «entusiasmado» com as primeiras impressões no FC Dallas, na primeira entrevista às plataformas do clube da Major League Soccer (MLS). O avançado croata começa por contar que chegou ao Estados Unidos bem informado sobre o que ia encontrar, depois de ter falado com o «amigo» Reggie Cannon, antigo companheiro no Boavista que agora joga nos Queen Park Rangers, em Inglaterra.

«Quando soube que havia uma proposta do FC Dallas, liguei logo ao meu amigo Reggie Cannon. Ele é um antigo jogador do FC Dallas e falou-me sobre o clube, sobre a cidade, sobre tudo. Isso ajudou-me a escolher o Dallas», começa por destacar o antigo avançado do Benfica.

A nova temporada da MLS ainda não começou, mas Musa destaca o «bom ambiente» que encontrou no novo clube. «É um liga que cresce todos os dias, todos os anos, por isso estou ansioso por começar. Estou muito feliz, os meus colegas receberam-me de forma muito calorosa, é um grupo muito jovem e os rapazes são muito simpáticos. Têm uma energia positiva e isso é importante», referiu.

Quando ao que Musa pode acrescentar à equipa, o avançado preferiu manter algumas reservas. «É difícil de falar sobre isso, não quero adiantar muito, prefiro depois mostrar no campo, mas posso dizer que levo energia para o ataque e ajudo a equipa a ter sucesso. Isso é que é importante», destacou.

Musa já conheceu o novo treinador, o espanhol Nico Estévez. «Já falámos. Foi uma conversa muito agradável. Ele explicou-me o estilo de jogo da equipa, foi muito interessante. Gostei do estilo e de tudo o que ele me disse. Não foi difícil escolher o Dallas», comentou.

Quanto aos novos companheiros de equipa, Musa encontrou um compatriota no plantel. «Foi muito bom, um deles, o Korça, jogava no Dubrava, em Zagreb, na cidade onde nasci e onde cresci. Falámos muito sobre a minha cidade e tudo o resto. Foram todos muito simpáticos comigo, senti que fui muito bem recebido aqui», destacou.

A fechar a entrevista, Musa falou ainda dele próprio, mas fora dos relvados. «São coisas básicas. Gosto de ler livros, ver séries e filmes, passear na natureza, jogar padel. Gosto de coisas normais, gosto de descansar, afastar-me do futebol e descansar, é isso», referiu ainda.