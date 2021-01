Donald Trump acaba de deixar a Casa Branca pela última vez antes da tomada de posse de Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos.

O ainda presidente da maior potência do mundo deixou o emblemático edifício, cabisbaixo, de mão dada com a primeira-dama Melania Trump, e dirigiu-se ao helicóptero Marine One que o vai levar até à base aérea de Joint Base Andrews para depois rumar a Maryland, na Florida, onde deverá fazer um último discurso como 45.º presidente dos EUA.

Como já tinha sido anunciado, Trump não vai assistir à cerimónia de posse de Biden, rompendo a tradição de transferência de poderes.