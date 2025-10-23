O impasse está quase a chegar ao fim e tudo aponta que Lionel Messi vai continuar nos Estados Unidos, ao serviço do Inter Miami.

O clube norte-americano divulgou esta quinta-feira um pequeno vídeo onde mostra Messi a assinar um documento, naquele que será o novo estádio do clube, que está em construção.

«Está em casa», escreve o Inter Miami nas redes sociais numa espécie de um pré-anúncio da renovação.

De recordar, o contrato de Messi terminava no final de 2025 e ainda não havia confirmação do que se seguiria no resto da carreira.

A imprensa norte-americana fala de um prolongamento de contrato por uma temporada, até 2026, com uma possível extensão até 2028.

Messi mudou-se para o Inter Miami, em 2023, proveniente do PSG. Nos Estados Unidos, o argentino venceu uma Leagues Cup e marcou 71 golos em 82 partidas.

(Artigo atualizado às 16h27)