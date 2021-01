Está consumada a transferência de poderes nos Estados Unidos, depois de Joe Biden ter tomado posse como o 46.º presidente do país pouca horas depois de Donald Trump ter deixado, pela última vez, a Casa Branca.

Depois de ter feito o juramento de funções perante o presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, nas escadas do Capitólio, em Washington, o presidente democrata assumiu o comando da maior potência do mundo, numa cerimónia que contou com um forte dispositivo de segurança.

«É um novo dia para a América», tinha escrito Biden, de 78 anos, três horas antes da posse como Presidente, na sua conta da rede social Twitter, momentos depois de ter assistido a uma cerimónia religiosa, acompanhado da mulher, Jill, e de Kamala Harris, que também tomou posse como vice-Presidente.