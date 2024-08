Jogadores do Toluca, clube mexicano comandado por Renato Paiva e onde joga o ex-sportinguista Paulinho, partiram um jarro avaliado em quinze mil dólares [13,47 mil euros] num hotel dos Estados Unidos e recusaram-se a pagar os estragos.

O incidente aconteceu num hotel de Kansas City, onde o Toluca esteve a disputar um torneio com equipas mexicanas e norte-americanas, e ficou registado em vídeo.

Nas imagens é possível ver dois jogadores do Toluca, Jesús Angulo e Ronaldo Beltrán, e dois membros do staff da equipa mexicana a pegarem num jarro que estava a decorar um hall de acesso aos elevadores e a lançarem-no ao ar, de mão em mão, até que caiu no chão e estilhaçou-se.

Três dos elementos envolvidos, entre sorrisos, refugiaram-se, de imediato, no elevador de acesso aos quartos, mas um dos jogadores ficou para trás a apanhar os cacos e a colocá-los num cinzeiro, procurando esconder as provas do incidente que acabou por ficar registado em vídeo como pode ver no final do artigo.

Mais tarde, o Toluca veio a público assumir a responsabilidade sobre o incidente e anunciou que já contatou o hotel com a intenção de colmatar o prejuízo. O clube mexicano anunciou ainda, em comunicado, que vai punir os responsáveis pelos danos provocados.

«O Deportivo Toluca é uma instituição que ao longo da sua história de 107 anos foi conduzido com honestidade e já demostrou que o respeito e trabalho em equipa fortalece a instituição, pelo que vamos continuar a atuar segundo os nossos valores e princípios, no México e em qualquer parte do mundo em nos apresentemos», escreveu o Toluca.

Este não terá sido o único incidente a envolver equipas mexicanas nos Estados Unidos, uma vez que também há registos de danos em hotéis de San José e Denver onde ficaram instaladas, respetivamente, as equipas do Chivas e do Juárez.

Ora veja: