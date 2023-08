Lionel Messi continua imparável nos Estados Unidos e, agora, vai ter a oportunidade de disputar mais um título, depois de ter feito duas grandes assistências na sensacional recuperação do Inter Miami diante do Cincinnati na meia-final da Taça dos Estados Unidos. A equipa do craque argentino esteve a perder por 2-0, mas o craque argentino, com dois grandes passes, levou o jogo para prolongamento e, depois de um empate 3-3, acabou por ser mais feliz no desempate por penáltis (5-4).

A verdade é que a equipa de Miami entrou mal no jogo e, no início da segunda parte, estava a perder por 2-0, com o Cincinnati a ganhar vantagem com golos de Luciano Acosta (18m) e Brandon Vázquez. Foi então que apareceu Messi, primeiro na marcação de um livre, aos 68 minutos, colocou a bola na cabeça de Leonardo Campana, avançado equatoriano que já representou o Famalicão em 2020/21, reduzindo a diferença para 1-2. Depois, já em período de compensação, aos 90+7 minutos, o craque argentino voltou a colocar a bola na cabeça de Campana bisou e fez o empate.

Já no prolongamento, o Inter Miami passou mesmo para a frente do marcador, com um golo de Josef Martínez (93m), mas o Cincinnati empatou, por Yuya Kubo (114m) e o jogo foi mesmo para penáltis, onde a equipa rosa foi mais feliz (5-4).

Assim, depois de já ter conquistado a Taça das Ligas, no jogo em que igualou Daniel Alves como o jogador com mais troféus na história do futebol, Lionel Messi vai ter a oportunidade de disputar o 43.º título da sua carreira. Será já no próximo domingo frente ao Houston Dynamo.

Veja o resumo do jogo e as duas assistências de Messi: