Nani foi expulso na vitória dos Orlando City nesta madrugada e saiu em lágrimas do relvado. O internacional português cometeu falta aos 52 minutos e, numa primeira análise do árbitro, foi admoestado com amarelo. Após rever o lance no VAR, o juíz da partida decidiu anular o cartão anterior e expulsar Nani com vermelho direto, numa decisão muito controversa. A caminho dos balneários, o capitão da formação da casa estava devastado e foi confortado pelos adeptos.

Apesar de reduzida a dez unidades, a turma de Orlando venceu por 2-1, com o tento da vitória a chegar já perto do apito final. No lado visitante, destaque para a assistência do português Pedro Santos, que completou os noventa minutos.